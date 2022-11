Beboere på Als kan vende hjem igen efter bombesprængning

Onsdag eftermiddag får de så lov til at vende hjem igen.

Hvis der er sket skader på bygninger, skal man ringe til politiet på 114 og anmelde skaderne til sit forsikringsselskab.

Desuden kan man muligvis finde rester af bomberne i sin have.

- Der kan være faldet fragmenter af bomberne ned i sikkerhedszonen. De består af støbejern og stål og kan indeholde tungmetaller, skriver politiet.

- For at få dem bortskaffet anbefales borgerne at tage en handske på, samle fragmentet op og deponere det i spanden til metalaffald, lyder det videre.