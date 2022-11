Jysk beredskab kæmper med oversvømmelser i 20 sommerhuse

Vandstanden har tidligere på dagen været væsentligt højere i det område, end den er omkring klokken 14.45.

Mikkel Linnet vurderer, at beredskabet har fået taget op mod 30 centimeter af vandstanden ved Kelstrup Strand.

Danskerne slipper ikke lige foreløbig af med vinden.

Desuden kommer det gradvist til at blive koldere, jo længere vi kommer hen på ugen. Mod slutningen kan den kraftige vind få det til at føles som om, at temperaturen er under frysepunktet.

- Nu mærker vi rigtigt, at efterårsvejret viser sine tænder for første gang. Ellers har det jo været ganske mildt, siger Frank Nielsen.

Tirsdag er det kraftigste vindstød blevet målt på Kegnæs ud for sydspidsen af Als. Her registrerede man vindstød af stormstyrke om formiddagen.