Byret tillader ny retssag mod voldtægtsdømt apoteker

- Det er en forglemmelse, der sker, i forbindelse med at sagen bliver behandlet i byretten. Her blev der beklageligvis ikke nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse, fortæller senioranklager Rune Rydik fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Apotekeren blev i september sidste år dømt ved Østre Landsret for at have bedøvet en kvinde med medicin og for derefter at have voldtaget hende.

Voldtægten skete i juni 2019 på Hotel Scandic i Ringsted. Her mødtes apotekeren og kvinden efter at have aftalt det via internettet.