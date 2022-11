Eksperter har gravet genstand fri på Als: Mulig tredje bombe

- Der kan være faldet fragmenter af bomberne ned i sikkerhedszonen. De består af støbejern og stål og kan indeholde tungmetaller, skriver politiet.

- For at få dem bortskaffet anbefales borgerne at tage en handske på, samle fragmentet op og deponere det i spanden til metalaffald, lyder det videre.

Det var egentlig ikke planen, at bomberne skulle sprænges allerede onsdag formiddag. Men den ene bombe var i så dårlig stand, at det ikke var sikkert at vente.

Det var undersøgelser fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, der gjorde det klart, at bomberne skulle destrueres hurtigst muligt.