To bomber fra Anden Verdenskrig tilintetgøres på Als før frokost

- Siden i går (tirsdag, red.) eftermiddag har Syd- og Sønderjyllands Politi opsøgt samtlige relevante husstande i en sikkerhedszone på 2.300 meter fra de to bomber, skriver politiet.

- Borgerne er nu alle ude af området og kan først vende hjem, når myndighederne genåbner området.

Ifølge politiet er der ingen fare for beboere eller bygninger uden for sikkerhedszonen, der strækker sig godt to kilometer væk fra bomberne.

Det var egentlig ikke planen, at bomberne skulle sprænges allerede onsdag. Men den ene bombe er i så dårlig stand, at det ikke var sikkert at vente.