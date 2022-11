Lette køretøjer forbudt på Storebæltsbroen til torsdag morgen

- Vinden forventes at aftage i løbet af fredagen, skriver Vejdirektoratet i forbindelse med et varsel om vinden på broen.

De vindfølsomme køretøjer forbydes på Storebæltsbroen, når det blæser mere end 15 meter i sekundet. Forbuddet indføres for at mindske risikoen for uheld, som kan spærre for trafikken.

Vindfølsomme køretøjer er blandt andet trailere, anhængere og campingvogne samt tomme eller lette lastbiltrailere med en samlet vægt under ti ton.

Det kan være, at de forbydes at køre over Storebæltsbroen frem til fredag morgen, hvis blæsevejret fortsætter, skriver Storebæltsbroen på sin hjemmeside tirsdag eftermiddag.