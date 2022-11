Politiet efterlyser 17-årig efter flugt fra sikret døgninstitution

Han kan ikke oplyse, hvordan det er lykkedes den 17-årige at flygte.

Der har været ”adskillige hundepatruljer ude at søge, og til sidst måtte vi indstille”, siger Thomas Hartmann.

Den 17-årige, som er af marokkansk oprindelse, vurderes ikke farlig for andre.

Politiet søger ham dog alligevel med billede.

- Bevæggrunden for at udgive hans billede er, at vi ønsker at fange ham så hurtigt som muligt, siger Thomas Hartmann.

Ser man den 17-årige, opfordres man til at kontakte politiet med det samme.