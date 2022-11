Næsten 200 husstande skal evakueres før sprængning af bomber på Als

- Og når man forlader området, skal man ringe til 1-1-4 og fortælle, at man er væk fra området, udtaler han.

I løbet af tirsdag aften vil betjente forsøge at få fat i alle husstande i området. Ordensmagten har også et tilbud om at stå for transporten, såfremt en borger ikke selv kan klare det. Endvidere oprettes et call-center på 1-1-4, hvor borgere kan få svar på spørgsmål.

Myndighederne forventer, at borgerne først kan vende hjem efter et døgns tid.