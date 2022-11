Spionchefs ønske om at flytte straffesag afvises af landsret

Midt i september blev den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste tiltalt for at have overtrådt straffeloven i seks tilfælde.

Fem gange skal han have røbet oplysninger ”hvorpå statens sikkerhed og rettigheder i forhold til fremmede magter beror.” Og i et tilfælde beskyldes han for at have overtrådt en anden bestemmelse i straffeloven om tavshedspligten.

Lars Findsen nægter sig skyldig.

Men endnu er der ikke fastsat datoer for retsmøder i sagen. Det skyldes uenighed mellem anklagemyndigheden og Lars Findsens forsvarere om hvilken domstol, som er den rette i forhold til retsplejelovens regler.