To timers retsmøde om Shah må ikke beskrives - for nu

De danske myndigheder vil have Sanjay Shah til Danmark, hvor han er tiltalt for at have bedraget den danske statskasse for cirka ni milliarder kroner i sagen om udbytteskat. Shah nægter sig skyldig.

På grund af de danske myndigheders ønske om at få Sanjay Shah udleveret har han siden 31. maj siddet fængslet i Dubai.

En domstol i Dubai har tidligere afvist at udlevere ham til Danmark. Men en højere domstol har siden besluttet, at retten skal se på sagen igen. Imens er Shah fortsat fængslet.

I første omgang skulle spørgsmålet om fængslingen i Glostrup være behandlet 2. november. Men her kom der ikke andet frem, end at forsvarerne ønskede fængslingen ophævet, og at de ønskede at argumentere for lukkede døre.