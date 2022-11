Mand dømt for at lokke 20 piger på de sociale medier

Under sagen i retten har den tiltalte været på fri fod, men tirsdag er det slut. Retten har bestemt, at han skal være varetægtsfængslet under anken.

Det begrundes med hensynet til folks retsfølelse, og fordi nogle af ofrene var under 15 år. Det oplyser anklager Rizwan Khan til Ritzau.

Forbrydelserne gik ud over piger i alderen fra 12 til 17 år. De blev udsat for blufærdighedskrænkelse, afpresning, bedrageri og ulovlig tvang, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Da det var lykkedes for manden at få pigerne til at sende sig intime fotos, tog han i flere tilfælde næste skridt. Han afpressede dem økonomisk og fik dem også til at sende flere fotos.