SSI forventer faldende til stabil smitte med corona over vinter

SSI’s modelberegninger viser, at antallet af nyindlæggelser vil holde sig på et stabilt niveau hen over vinteren. Det er dog under forudsætning af, at hybridimmuniteten er langvarig.

Seruminstituttet bemærker, at der i øjeblikket bliver testet meget lidt for coronavirus i Danmark. Det gør overvågningen mindre nøjagtig. Dermed bliver det også sværere at forudsige udviklingen.

Det gør sig især gældende for de yngre aldersgrupper, som ”forventes at være en drivkraft for smitten”.

- Yderligere er der stor usikkerhed relateret til varigheden af hybridimmuniteten, som udgør en væsentlig andel af immuniteten i samfundet.

- Samlet set betyder disse aspekter, at modelfremskrivningerne er ekstra usikre, understreger SSI.