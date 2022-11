Vidne: Afghansk tolk stak hustru med kniv under telefonsamtale

En 33-årig afghansk mand, der har arbejdet som tolk for danske styrker i Afghanistan, har erkendt at have knivstukket sin 27-årige hustru.

Hun blev fundet dræbt af 26 knivstik i hovedet og på kroppen 29. januar på Asylcenter Aaløkke i Løgumkloster.

Den tiltalte har erkendt vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe kvinden.