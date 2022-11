31-årig vil alligevel ikke tilstå trafikdrab på ægtepar

Der kommer ikke umiddelbart nogen tilståelse fra en 31-årig mand, som sigtes for at være skyld i en trafikulykke i juli, som kostede et ældre ægtepar livet.

Et retsmøde i Retten i Randers tirsdag, som var planlagt for at føre sagen som en tilståelsessag, er aflyst.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.