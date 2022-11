Danskere fik mindre antibiotika under coronaepidemien

I gennemsnit blev der ordineret 279 recepter på antibiotika per 1000 indbyggere i 2021 i almen praksis.

Resultaterne fremgår af en ny rapport, som er offentliggjort sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Rapporten udgives årligt.

Ifølge Statens Serum Institut har forbruget af antibiotika været støt faldende siden 2013. Men under coronaepidemien faldt det yderligere.

Det kan også ses i resistensen over for antibiotika.

Under corona var der ifølge SSI et fald i resistensen over for mange af de typer bakterier, som myndighederne overvåger.