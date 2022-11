Andet end fængselsstraf er på spil i sag om drab på gravid

Anklager Bo Bjerregaard fortæller til Ritzau, at det kan være anbringelse på et hospital eller forvaring. Men det er endnu uvist, da den 29-årige fortsat er ved at blive mentalundersøgt.

Både en anbringelsesdom og en forvaringsdom er foranstaltninger på ubestemt tid.

Anbringelse er til personer, der er ikke er egnede til almindelig straf, fordi de eksempelvis er sindssyge. Forvaringsdømte er derimod egnede til at afsone i et fængsel, men regnes for at være farlige på fri fod.

Mentalundersøgelsen, som den 29-årige gennemgår på et sygehus, skal skabe klarhed over, om der kan blive tale om anbringelse, forvaring eller almindelig fængselsstraf.