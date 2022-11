FC Midtjylland straffer uromagere med karantæne og bøder

– Vi er dybt frustrerede over episoderne fra torsdagens kamp i Viborg, og vi har sidenhen foretaget et målrettet arbejde i at identificere personerne bag urolighederne, som FC Midtjylland tager stærk afstand fra, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi slår hårdt ned på denne opførsel, da det skal være trygt for alle at gå til fodbold, hvad enten det er på MCH Arena eller andre stadioner i landet.

– I øjeblikket arbejder vi tæt sammen med politiet med henblik på at identificere den resterende del af de implicerede tilhængere. Ingen af de medvirkende skal gå ustraffet fra torsdagens hændelser, og vi forventer, at der i den kommende tid vil blive tildelt yderligere karantæner end de hidtidige 16.

Også uden for stadion var der ballade, berettede politiet. Her begik FC Midtjylland-fans hærværk og angreb politiet med kasteskyts.