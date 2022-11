Nu kan man selv betale for en coronavaccine

Fra tirsdag er det muligt at købe sig til et boosterstik mod covid-19 for et par hundrede kroner for alle dem, der er raske og under 50 år og dermed ikke er omfattet af det gratis tilbud i det offentlige.

Der kan være mange grunde til at blive vaccineret som selvbetaler, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.