Nord Stream undersøger nu skaderne i det danske område

Med det samme dispensationen blev givet, sendte Nord Stream et fartøj ind i området og påbegyndte undersøgelserne af skaderne.

Visse forhold, herunder vejret, vil bestemme, hvor lang tid undersøgelserne vil tage, oplyser selskabet bag Nord Stream.

I alt er der fire lækager i Østersøen på de to gasrørsledninger. To af dem er i den svenske økonomiske zone ud for Bornholm. De to andre er i den danske økonomiske zone.

De fire lækager blev opdaget i slutningen af september, hvor store mængder gas væltede op til havoverfladen.

Seismiske målinger i Danmark og Sverige viste, at der nogle timer inden, at gassen boblede op på havoverfladen, havde været eksplosioner på havbunden.