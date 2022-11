Ifølge Berlingske og 24syv nægter den 62-årige sig skyldig i sigtelsen, men han erkender, at han har fortalt journalister, at Ahmed Samsam var dansk agent

Vedkommende var ifølge Berlingske og 24syvs oplysninger en del af en kreds i efterretningsmiljøet, der fandt behandlingen af Ahmed Samsam stærkt kritisabel.

Den nu sigtede PET-ansatte mødtes med journalister, da han til sidst ikke længere passivt kunne se på, at de to danske efterretningstjenester forsømte at hjælpe Samsam.

Samsam blev en del af valgkampen, da et pressemøde med formændene for Venstre og Konservative om FE-sagen udviklede sig med spørgsmål om, hvorvidt den terrordømte agents sag også burde undersøges til bunds.

Den sigtede PET-mand siger til Berlingske, at han er klar til at udtale sig i forbindelse med en undersøgelse.

Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, kalder oplysningen om kriminalassistentens sag og ønsket om at afgive forklaring for særdeles opsigtsvækkende.

- Det er i sig selv en bekræftelse på, at der er noget om den historie, at der nu er en person er sigtet for at lække klassificerede oplysninger om Ahmed Samsam. Ellers kunne man jo ikke sigte vedkommende for det, siger Erbil Kaya til Berlingske.