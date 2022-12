Terrorforskningens førstekvinde er nu hos FE

Det er disse angreb – og personerne bag – som Anja Dalgaard-Nielsen har en ekspertise i. Den har hun opbygget i høje stillinger hos diverse forskningsinstitutioner og hos den danske efterretningstjeneste.

I dag sidder hun i hjertet af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) som chef for efterretningssektoren og bruger sin indsigt i terrorens væsen til beskyttelsen af Danmark.

Faktisk var hun selv til stede i New York den 11. september 2001, har hun fortalt til magasinet Femina.

Hun var i USA for at skrive sin ph.d. på den anerkendte skole med det halvlange navn Johns Hopkins University School of Advanced International Studies og sad på et bibliotek, da det første fly ramte.