Bent Wigotski oplevede Muhammedkrisen helt tæt på

Stærkest i hukommelsen fra Bent Wigotskis lange karriere som diplomat står tiden som ambassadør i Pakistan under Muhammedkrisen, som endte med, at han måtte vende snuden hjemad, fordi urolighederne simpelthen var for store.

Han tiltrådte posten som ambassadør i Pakistan i 2005, men blev som flere andre ambassadører nødt til trække sig ud som konsekvens af Muhammedtegningerne, og han forlod Pakistan i 2006.