72-årig stak tilfældig ned med skruetrækker i Aarhus Letbane

Foruden drabsforsøget blev manden kendt skyldig i hærværk mod en butik og et busskur i Beder tilbage i 2017. Her skete der skader for 26.000 kroner, da den nu 72-årige med en hammer knuste flere ruder begge steder.

Endelig blev han dømt for at have truet en ansat på et ældrecenter med en skruetrækker i februar 2021.

I retten erkendte den 72-årige, at han stak med skruetrækkeren i letbanen. Han afviste dog, at der var tale om drabsforsøg og ankede dommen til Vestre Landsret.