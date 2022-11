Journalist idømt fængsel for stribevis af krænkelser på børn

Anklageren var ellers gået efter at få journalisten idømt en tidsubestemt straf - forvaring.

Halvdelen af stemmerne i rettens nævningeting stemte for at idømme ham forvaring, mens den anden halvdel stemte for fængselsstraf. Da der er stemmelighed er det den mildeste straf, der gives.

Retslægerådet har vurderet, at journalisten udgør en væsentlig fare for samfundet, fordi han er seksuelt afvigende og har narcissistiske træk. Derfor er det nødvendigt at kunne holde ham indespærret for at forhindre, at andre krænkes.