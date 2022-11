Curlerkongen Arne Bybjerg er død

Det er et forretningseventyr, som DR for tiden bringer en stort opslået serie om under samme navn.

Skuespiller Morten Hee Andersen spiller den karismatiske entreprenør Axel, der bygger på Arne Bybjerg Pedersens forretningseventyr.

Den virkelige curlerkonge voksede op i fattigdom og åbnede som voksen en radioforretning i Kalundborg.

Han stod bag et dansk industrieventyr, der gav hundredvis af arbejdspladser i Kalundborg og gjorde ham til millionær, da han solgte til amerikanske ejere.