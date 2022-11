DMI: Slutningen af ugen vil føles meget kold

November har været mild ind til videre, men snart er det slut, og det vil føles ”meget koldt”, når vi nærmer os weekenden.

Det oplyser vagthavende meteorolog Thor Hartz hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag.

Efter en tid med høje novembertemperaturer ventes vejret nemlig at slå om i løbet af ugen. Temperaturen tager et dyk, samtidig med at vinden tager til.