Tre biler i ulykke på nordjysk hovedvej - ingen i livsfare

I den ene bil sad en familie på tre personer - mor, far og en dreng på to et halvt år. De er alle bragt til Aalborg Universitetshospital.

I den anden sad en mand, som har brækket begge ben i ulykken. Han behandles på sygehuset i Hjørring.

Manden i den tredje bil har fået små skrammer og er blevet bragt til sygehuset i Thisted.

På grund af ulykken blev Rute 11 - Ålborgvej - fra Aalborg mod Fjerritslev spærret mellem frakørslerne mod Hjortdal og mod Bonderup. Det fremgik af trafikinformation fra Vejdirektoratet.