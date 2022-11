Per Clausen forklarer, at han har skrevet tweetet, fordi han ikke bryder sig om den måde, Pernille Skipper beskriver processen med de politiske beslutninger på:

»Det giver ikke noget løft til en diskussion om, hvordan vi udvikler Enhedslisten, når man begynder at lave parodier på hinandens synspunkter. Jeg synes, det er noget underligt at begynde at skrive om, hvordan det var i venstrefløjspartier i 70’erne. Det har Pernille ingen anelse om. Hun var ikke født dengang.«

Ifølge Per Clausen er der få, der kan huske hvordan politik foregik i 70’erne, og ingen, der ønsker at genoplive den tid. Per Clausen fremhæver da også, at han har været med til at reformere Enhedslisten politisk gennem de seneste 30 år. Derfor synes han ikke, Pernilles Skippers indlæg giver mening og opfatter det som et forsøg på at opsætte en form for generationsmodsætning:

»Jeg synes, det er lidt forhastet, at Pernille Skipper kaster sig ud i nogle tilsyneladende meget bastante konklussioner set i lyset af, at vi jo har i gangsat en proces, hvor vi i fællesskab prøver på at nå frem til nogle fælles konklusioner på, hvad vi skal gøre, og som vil føre til nogle forandringer både på det organisatoriske og politiske plan.«

Per Clausen mener heller ikke, at det er gavnligt for partiet, at debatten om Enhedslistens tilbagegang nu kommer til at foregå i medierne.

»Så kan parterne jo grave sig ned i hver deres skyttegrav og kaste ting efter hinanden. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg håber ikke det sker.«

Hvad mener du kunne være en seriøs selvkritisk tilgang?

»Vi står tilbage med en række problemer, der ikke er blevet løst. Der er klimaudfordringer og der bliver stadig flere fattige mennesker i Danmark. Vi er heller ikke lykkes med at skabe udvikling i det dele af landet, hvor det ellers er muligt, fordi der i stor udstrækning bliver produceret vedvarende energi.«

Er det grunden til jeres tilbagegang?

»Nej. Der er mange grunde, og nogle af dem kan findes ved andre partier. Der er jo forskel på den politik, Helle Thorning førte og den Mette Frederiksen fører. Da vi stillede op til et valg, hvor Socialdemokratiet og SF havde gennemført en skattereform, som var den mest ulighedsskabende i de sidste 30 år og lavede folkeskolereform som var forhadt, strømmede folk til os, fordi de var så dårlige alternativer.«

Per Clausen understreger vigtigheden af, at man har partier, som fungerer som demokratiske organisationer, hvor medlemmer kan udøve indflydelse og deltage i politikudviklingen:

»Vi havde her i foråret på årsmødet gode diskussioner om EU og Nato, der førte til, at vi korrigerede og ændrede vores politik på en række områder – vist nok også i overensstemmelse med det Pernille ønskede.«

Slutteligt mener han, at diskussionen i stedet skal handle om, hvordan Enhedslisten faktisk kan blive styrket, når partiet opnår resultater.

»Vi skal tage de ting, som kommer frem og se, hvad kan vi være enige om og hvad er vi uenige om. Det er det dejlige i Enhedslisten, at vi har en demokratisk struktur, der gør at vi kan gennemføre de her diskussioner og træffe nogle konklusioner – formentlig først for alvor på vores årsmøde næste forår.«

Til folketingsvalget fik partiet 5,2 procent af stemmerne. I 2019 og 2015 fik partiet hhv. 7 procent, og 7,8 procent.