Æggekaster anholdt ved dronningens fest på Rådhuset

En 53-årig mand er blevet anholdt for i forbindelse med fejringen af dronningens regeringsjubilæum på Københavns Rådhus, oplyser vicepolitiinspektør Trine Fisker.

- Han er blevet anholdt for på hjørnet af Vester Voldgade og Rådhuspladsen at have kastet æg på rådhuset, siger Trine Fisker.

Dronningen befandt sig inde på rådhuset, da manden kastede æg.