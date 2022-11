Ung kvinde er død - blev ramt af toget i Odense

En ung kvinde er natten til lørdag afgået ved døden, efter at hun blev påkørt af et tog i Odense. Det oplyser Fyns Politi til Fyens.dk.

Ulykken skete omkring klokken 03 i nærheden af en jernbanebro på Middelfartvej.

- Vedkommende har simpelthen været for tæt på skinnerne og ikke været opmærksom på toget. Lige der, hvor påkørslen er sket, er der en kurve, som gør, at man ser toget for sent. Togføreren ser heller ikke noget, før det er for sent, siger vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi til Fyens.dk.