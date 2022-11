Antal af voksne på adhd-medicin er næsten fordoblet på seks år

Særligt de seneste to år er antallet af medicinerede voksne steget, og stigningen er særligt stor blandt de 25 til 64-årige.

For to år siden fik 19.000 i alderen 25-44 år medicin. Det er nu steget til over 26.000 personer, hvilket er en stigning på cirka 40 procent. Stigningen findes blandt både mænd og kvinder.

Adhd ligger i generne og er arvelig. Og det er et typisk scenarie, at forældre i forbindelse med deres børns udredning finder ud af, at de måske selv har adhd.

På trods af den store stigning er der stadig et stort mørketal. Det anslås, at cirka 2,8 procent af verdens voksne befolkning opfylder kravene til en diagnose med adhd.

Passer det, opfylder omkring 135.000 voksne personer i Danmark kriterierne til at få diagnosen. Opmærksomhedsforstyrrelsen giver stor risiko for, at man får andre psykiske lidelser som angst og depression.