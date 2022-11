I stedet for at standse stak den 29-årige af og kørte med høj fart sydpå gennem Glesborg og mod Ørum.

Undervejs kørte han ifølge politiet op på fortovet og mod ensretningen. Betjentenes vurdering var, at han var til fare for de andre trafikanter i området.

I et forsøg på at standse ham, valgte en af betjentene at skyde mod bilisten for at standse ham. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, om der var tale om et eller flere skud.

Ingen blev ramt, og ingen kom til skade i forbindelse med biljagten og politiets skud.