»Det kunne være rart at få lukket den sag,så man kan snakke om noget mere væsentligt,« sagde juraprofessor emeritus Jørgen Albæk fra Aarhus Universitet til Jyllands-Posten.

Ole Birk Olesen (LA) mistænkte i Berlingske juristerne for at »bedrive politik«. Politisk kommentator Hans Engell kaldte det over for Ritzau »et normskred« og en »meget direkte indblanding« i det politiske efterspil af minksagen. En af de andre jurister bag vurderingen sagde til Ritzau, at »den motivation må stå for Jørgens (Jørgen Albæk, red.) egen regning«.