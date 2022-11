Mand fængslet for at bestille voldtægtsliveshows på nettet

Via Skype kom han i kontakt med en livechat, hvor han bestilte et liveshow med overgrebene på den mindreårige pige. Ifølge sigtelsen fik han adgang til liveshowet, men da han skulle betale for det, gik noget galt.

To år senere - i juni 2020 - forsøgte han sig ifølge sigtelsen igen. Via Skype kom han i kontakt med en udbyder, der tilbød liveshow med overgreb på en mindreårig pige.

Denne gang mislykkedes det dog, da udbyderen ikke kunne finde en pige, der passede til mandens ønsker.

Foruden sigtelserne for voldtægt og forsøg på voldtægt, er manden sigtet for besiddelse af både fotos og filmsekvenser med børneporno.