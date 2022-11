45-årig mand tiltalt for drab på kvinde fundet død i spabad

En 45-årig mand er blevet tiltalt for drab på en 38-årig kvinde, der for snart tre år siden blev fundet død i et udendørs spabad ved et sommerhus nær Give.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var 9. december 2019, at kvinden - Iben Salling Syrik - blev fundet livløs i et spabadet ved et sommerhus nær Give i Sydjylland.