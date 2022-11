To mænd er fundet skyldige i drab på 35-årig i Haderslev

I første omgang blev tre mænd fængslet for drabet, men det er altså kun to af dem, der nu er kendt skyldige i drab.

Der er tale om en 34-årig og 35-årig mand.

Den tredje - en 56-årig mand - er kendt skyldig i narkohandel og overtrædelse af våbenloven.

Jv.dk har tidligere berettet om, at forbrydelsen er sket i det lokale narkomiljø. Alle tre mænd skal være godt kendt af politiet i forvejen.

Ved et tidligere retsmøde har de drabsdømte mænd tidligere forklaret, at Jesper Ehlers Andersen dagen før drabet skulle have banket en af dem og truet ham, da han havde en narkogæld til den dræbte.