Bombetrussel i Svendborg handlede om mands tungsind

- Der er tale om en dybt tragisk hændelse, hvor den 46-årige mand var kommet i en situation, hvor han ikke kunne se nogen udveje, siger politiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi.

- Vores efterforskning har vist, at han ikke med sine handlinger havde til hensigt at bringe andre menneskers liv i fare. På baggrund af den samlede efterforskning har anklagemyndigheden vurderet, at der ikke et juridisk grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør, siger politiinspektøren.

Politiet modtog anmeldelsen torsdag morgen klokken 07.43. Næsten ni timer efter skete der en eksplosion på stedet. Ifølge politiet skete den inde i bilen og var forårsaget af manden.