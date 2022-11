Dronningen kommer i guldkaret til sin udskudte fest

Det er Gardehusarregimentets Hesteskadron, som trækker dronningen frem til Rådhuspladsen, hvor endnu en forhindring møder arrangementet. Det halve af pladsen er nemlig afspærret, fordi Dragespringvandet er under renovering. Men både i kongehuset og Københavns Kommune vurderes det, at den frie plads vil kunne rumme de fremmødte.

Med til fejringen er den samlede kongefamilie, og det er første gang siden konflikten om titlerne til prins Joachims børn, som fremover ikke kan kalde sig prinser og prinsesser, at hele holdet optræder ved en officiel begivenhed. For en måned siden var prins Joachim til forsonende snak med dronningen på Fredensborg, har kongehuset bekræftet. Så oven på titelstriden er en kongefamilie skulder ved skulder også et lille stykke historie.