Ventetid til at få hjælp til MitID stiger igen

Michael Busk-Jepsen, som er digitaliseringsdirektør i bankernes organisation, Finans Danmark, skriver i et svar til Politiken, at det ikke var uventet, at der ville være en stor efterspørgsel ved deadline.

- Der er flere end 5000 personer, der hver dag får MitID lige nu, så vi kan i hvert fald konstatere, at mange af dem, der ikke havde MitID før 1. november, er i fuld gang med at få det, skriver han.

Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, har tidligere oplyst, at det var nødvendigt at stoppe brugen af NemID i bankerne 31. oktober.

Det skyldes, at Finanstilsynet har påbudt bankerne at stoppe brugen af NemID’s papnøglekort. Derfor har bankerne valgt helt at lukke for brugen af NemID.