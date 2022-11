Kold luft over Atlanterhavet giver mildt weekendvejr

- Ud på eftermiddagen lørdag og søndag kan man rigtig mange steder få noget sol at se, siger han.

Meteorologen fortæller, at det bliver blæsende weekenden igennem.

- Men lørdag er der noget mindre vind. Så hvis man skal udendørs uden at skutte sig alt for meget, så er lørdag et godt bud.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader i weekenden.

- Det er ganske lunt for årstiden, forklarer Klaus Larsen.

Han fortæller, at gennemsnitstemperaturen i november normalt er 5,3 grader, men indtil videre er gennemsnitstemperaturen i denne måned 10,8 grader.