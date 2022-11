Pak mobilen væk - politiet øger fokus fra mandag

Det er dog kun 74 procent af bilisterne, der svarer, at de aldrig skriver eller taster på sin mobil, når de kører.

- Der er en uoverensstemmelse mellem den holdning, vi siger, at vi har, og så det vi gør ude i trafikken.

- Det viser også, at det her med at være uopmærksom er en ting, der er rigtig svær, siger Lisbeth Sahl Bauditz.

Hun peger også på, at der gennem de senere år er kommet flere ting til, der har gjort det endnu sværere for danskerne at holde fokus i trafikken.

- Vi kan også se, at mobiltelefonen har fået en lillesøster i smartwatchet. Der en femtedel af befolkningen, der har et smartwatch siddende på deres arm, der kan det samme, som en mobiltelefon kan.