Efterfølgende er der foretaget en gennemsnitsmåling, som viser, at han kørte mindst 212 kilometer i timen over den sidste del af strækningen på 1,2 kilometer.

Politiassistenten var torsdag vidne i retten.

Han mener ikke, at det havde været forsvarligt at stoppe bilen med udrykning tidligere på ruten af hensyn til sikkerheden.

Han benægtede også, at kan skulle have opildnet tiltalte til at køre hurtigt.

- Jeg pressede ham ikke til at køre for stærkt. Jeg forsøgte at bringe ham til standsning i første omgang, sagde han.

Ud over konfiskation af Porschen går anklageren også efter en ubetinget fængselsstraf på 20 dage til tiltalte samt en ubetinget frakendelse af hans kørekort i mindst tre år.

Den tiltalte anslog selv, at han kommer til at betale omkring 500.000 kroner i erstatning, hvis bilen konfiskeres.

Retten afsiger dom den 17. november.