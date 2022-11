Især de mindste børn rammes af udbredt smitte med RS-virus

Det skyldes, at RS-virus er en forkølelsesvirus og den hyppigste årsag til indlæggelseskrævende luftvejsinfektioner hos små børn.

Især blandt børn under seks måneder fører det til infektion af de nedre luftveje, hvilket kan gøre det svært for barnet at trække vejret. Børn, der er for tidligt født, har hjerteproblemer eller andre kroniske sygdomme.

I Danmark bliver cirka tre procent af alle børn indlagt mindst en gang med RS-virus inden for deres første to leveår. Det er yderst sjældent, at børn i Danmark dør af virusset.

Der er ikke tegn på, at de typer af virusset, der cirkulerer i øjeblikket, fører til mere alvorlig sygdom end normalt.

Smitten med virusset vil aftage de kommende uger, vurderer SSI.