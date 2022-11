Tilskud skal fremskynde udvikling af plantebaseret mad

- Danmark er lidt bagud, og vi håber, at denne investering kan være med til at styrke, at vi kommer på omgangshøjde, og måske endda også foran vores nabolande, siger Claus Felby.

Det er både udbuddet af plantebaserede fødevarer og smagskvaliteten, som skal forbedres.

Ved at gøre det, håber Novo Nordisk Fonden, at danskerne vil finde det mere attraktivt at tage plantebaserede fødevarer ned fra hylderne i supermarkederne og med hjem på tallerkenerne.

- Vi ved, at vi skal spise mindre kød, så derfor skal danskerne have en bedre mulighed for at tage det skift.

- Vi har lidt travlt. Det ved vi godt, og det her er en måde at sætte skub i det, siger Claus Felby.

Partnerne i Plant2Food, der skal forske i udvikling og produktionen af plantebaserede fødevarer, er Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU, Wageningen University & Research fra Holland og Food & Bio Cluster Denmark.