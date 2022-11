Cyklist er i kritisk tilstand efter påkørsel i København

En cyklist er torsdag omkring middag blevet ramt af en bus ved Søgade og Fredensbro i København. Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Cyklisten er svært tilskadekommen og er bragt til behandling på hospitalet, lyder det. Over for Ritzau uddyber politikredsens vagtchef, at personen er i kritisk tilstand, hvilket betyder, at personen er i livsfare.