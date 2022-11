Listeriaudbrud betyder flere tilbagekaldelser af fiskefrikadeller

Har man et svækket immunforsvar, eller er man gravid, bør man være ekstra forsigtig for at undgå listeria-smitte.

Fødevarestyrelsen anbefaler syge og gravide at spise kødpålæg, koldrøget fisk og gravad fisk, der er så frisk som muligt.

Derudover skal man sikre at gennemvarme mad, undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste. Det er også vigtigt, at man sætter mad hurtigt i køleskabet, og at køleskabet er maksimalt fem grader varmt.