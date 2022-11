Anklager vil spærre pædofil journalist inde på ubestemt tid

Sagen har afventet en afgørelse, fordi journalisten skulle mentalundersøges, blandt andet for at vurdere, om han kunne idømmes en almindelig fængselsstraf. Og mentalerklæringen skulle derefter en tur forbi Retslægerådet.

Ved torsdagens retsmøde læser anklager Lise Frandsen op fra mentalerklæringen. Den beskriver lægernes og psykologernes vurdering af journalisten.

Konklusionen på mentalerklæringen lyder, at journalistens personlighed er afvigende med især narcissistiske træk - altså en ekstrem selvoptagethed. Der er ikke tale om egentlig psykopati, men journalisten er svært seksuelt afvigende, og der er er en høj risiko for, at han igen vil begå lignende overgreb.

- Han er ikke farlig for voksne, som møder ham på gaden. Men han er farlig for børn, lyder det blandt andet fra anklager Lise Frandsen, som tilføjer om det netværk, FetiFamily, som journalisten stod i spidsen for.

- FetiFamily er en pædofilring.

En forvaringsdom er en foranstaltning, som retten kan ty til i sager, hvor alternativet er en almindelig fængselsstraf. Forvaring er relevant, når den dømte vurderes til at ville være farlig for omgivelserne, når han måtte komme ud.

En forvaringsdømt har krav på med jævne mellemrum at få vurderet, om han fortsat skal være spærret inde. Det skal vurderes af en overlæge i psykiatri. Og i sidste ende skal en dommer tage stilling til, om det er forsvarligt at sætte den dømte fri igen.

Det fremgår af sagens mentalerklæring, at journalisten ikke selv - måske ikke overraskende - mener, at en forvaringsdom er passende.

Han har til læger og psykologer fortalt, at han har lært noget af sagen, og at der ikke er risiko for, at han vil gøre noget lignende igen.

Hvis retten ikke vil idømme forvaring, bør straffen ifølge Lise Frandsen, lyde på fængsel i mindst syv år.

Der ventes dom torsdag eftermiddag eller i næste uge.