Desuden er mindst tre droner sat i luften over området, skriver Fyens Stiftstidende.

Politiets tungt bevæbnede aktionsstyrke er også på stedet. Lige som flere redningskøretøjer også er på stedet.

Klokken 10.53 melder politiet på Twitter, at man har valgt at udvide afspærringen i området. Klokken 11.29 lød det så, at man har evakueret den nærliggende sportshal - SG Hallen - for at sikre ro i området.