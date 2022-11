Torsdag formiddag skifter forhandlingerne om en ny regering scene fra Marienborg til Statsministeriet.

Samtidig skifter fokus fra sundhed til økonomi. De næste dage skal partierne bl.a. drøfte politiske tiltag mod de stigende priser samt reformer. Og her kan forhandlingerne hurtigt blive komplicerede. Jyllands-Posten giver her det hurtige overblik over de største knaster, og hvad det kan betyde for din økonomi.