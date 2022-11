Tre frifindes i stor narkosag om 50 kilo kokain

Ifølge anklagemyndigheden havde de tre tiltalte forskellige roller.

En 33-årig var tiltalt for at opbevare kokainen på sin gård i Sverige, en 44-årig for at bringe stoffet til København, mens en 38-årig ifølge anklagemyndigheden stod for den overordnede planlægning af smuglingen.

Men dommeren og de to domsmænd afviste anklagemyndighedens påstande og frifandt alle tre.

Tiltalen mod de tre udsprang af et større kompleks, som politiet har døbt ”Operation Sixpence”.

Her er ni mænd anklaget for at have koordineret indsmugling og videresalg af sammenlagt 400 kilo kokain.